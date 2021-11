Lionel Messi aclaró que hizo todo lo posible para seguir en Barcelona. Sin embargo, el delantero descartó que, desde la directiva, específicamente de parte Joan Laporta, le ofrecieran continuar en la institución sin cobrar un salario. De hecho, las declaraciones del presidente sobre aquel asunto sorprendieron a la actual estrella del PSG, quien presentó su descargo.

“Nadie me pidió jugar gratis, pero al mismo tiempo me parece que están fuera de lugar las palabras que dijo el presidente. Me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco”, indicó.

Por ello, el máximo goleador en la historia de Barcelona reiteró todo lo que ocurrió en las semanas anteriores a confirmar su marcha de Cataluña. Las conversaciones entre el alto mando de los blaugranas y la representación del jugador, que estudiaron diversas alternativas para seguir caminando juntos después del 30 de junio de 2021, día en el que expiró el acuerdo.

“La verdad es que, como expliqué en mi salida, hice todo lo posible por quedarme. Nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis. Se me pidió que me rebajara el sueldo un cincuenta por ciento y lo hice sin ningún problema. Estábamos en disposición de ayudar más al club. Las ganas y el deseo mío y de mi familia era de quedarnos en Barcelona”, señaló.

El deseo de volver está intacto

A pesar del malestar generado por las palabras de Laporta, Leo Messi reveló que tiene intenciones de retornar a la Ciudad Condal. Su deseo y el de su familia en quedarse a vivir en Barcelona y, de paso, colaborar con la institución. “Siempre lo dije que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil y pueda sumar y ayudar a que el club esté bien”, aseguró en diario Sport.

“Me encantaría ser secretario técnico en algún momento. No sé si va a ser en el Barcelona, o no. O si va a ser de otra manera. Si está la posibilidad, de me gustaría volver a aportar en lo que pueda porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien, que siga creciendo y que siga siendo uno de los mejores del mundo”, concretó.