Lionel Messi recibirá suspensión de seis meses por polémicos comentarios contra Conmebol, según ESPN y TNT

Dura sanción. Según informan los periodistas Diego Monroy de ESPN y Fernando Czyz de TNT Sports Argentina, Lionel Messi sería suspendido por seis meses debido a los fuertes comentarios contra la Conmebol, tildándolos de corruptos luego de las decisiones arbitrales durante el duelo ante la selección de Brasil en la Copa América.

"Será de 6 meses, pero desde sus declaraciones, a cumplir en fecha FIFA. Es decir, no podría jugar los amistosos ni la primera fecha de Eliminatorias", indicó el periodista Fernando Czyz, quien a su vez aclaró que esta sanción puede ser apelada y que la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) se encuentra trabajando en ello.

¿CUÁNTO TIEMPO? Por sus declaraciones, la sanción a Messi podría ser de seis meses de suspensión. ¿Qué te parece?

Está bien

Es excesivo https://t.co/alvqmmWPAm — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) July 25, 2019

Por su parte, Diego Monroy, periodista de ESPN, indicó lo siguiente: "La semana que viene va a salir el fallo de las declaraciones de Messi. Le darían seis meses de suspensión y esos meses de suspensión los puede llegar a cumplir en las fechas FIFA", reveló en ESPNFC.

"Messi se perdería: Argentina vs Chile, Argentina vs México, en septiembre. En octubre se perdería, Alemania vs Argentina y Argentina vs la selección vasca; y en noviembre, Argentina vs Arabia Saudita y Argentina vs Brasil", sentenció el periodista.

Cabe recordar que Lionel Messi ya fue sancionado con un partido y 1500 dólares debido a su expulsión frente a la selección de Chile en el duelo por el tercer y cuarto puesto.

