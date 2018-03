Lionel Messi: "Parece que haber llegado a tres finales no sirve de nada"

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial Rusia 2018 y los referentes de las selecciones ya piensan en lo que será su participación. Lionel Messi atraviesa uno de sus mejores momentos en Barcelona y mediante una entrevista a 'América TV' de Argentina habló sobre su futuro en la selección argentina tras jugarse la próxima Copa del Mundo.

Me imagino poder estar en esa final, poder ganarla, levantar la Copa, es un sueño de siempre y cada vez que se acerca el Mundial se hace más fuerte todavía. Por eso la decepción de 2014, sabemos lo que cuesta y quedarnos tan cerquita es doloroso. Estuvimos a tan poquito que fue duro. Es lo que deseamos todos, ganar un Mundial, nosotros, la familia. Espero que sea todo el país, declaró Lionel Messi.

Sin embargo, la 'Pulga' también se refirió a la posibilidad de no campeonar en Rusia 2018 y la repercusión que conllevaría esa situación. Además, recordó las tres finales a las que llegó la selección argentina (dos Copa América y un Mundial).

"Parece que haber llegado a tres finales no sirve de nada. Pensamos que si no somos campeones se nos va a venir todo encima. Por eso es lo que piensa esa camada. Una parte del periodismo deportivo fue algo que vendió, la gente piensa de esa manera. Son pocos los que hablan mal de la selección, pero es un poco lo que sentimos. Ojalá no sea así y podamos seguir disfrutando de la selección, concluyó Lionel Messi.

