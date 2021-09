No son los mejores días para Lionel Messi. El delantero argentino ha sido descartado para el partido del París Saint-Germain contra el Montpellier por la octava jornada de la Ligue 1 el sábado 25 de setiembre. Según informó el conjunto parisino, el exjugador del Barcelona no se ha recuperado completamente de una lesión ósea.

El argentino “reanudó la carrera hoy según el protocolo de cuidados establecido”, señaló el club. “Un nuevo balance se hará el domingo”, añadió el PSG, que el martes juega contra el Manchester City en la Liga de Campeones.

Lionel Messi sufrió un golpe en la rodilla izquierda durante el partido contra el Lyon, el mismo duelo en el que Mauricio Pochettino decidió retirarlo del campo de juego, ingresando en su lugar Achraf Hakimi. Una resonancia magnética a principios de esta semana confirmó los signos de una contusión ósea.

Messi se perdió ya el choque que disputó su nuevo equipo el miércoles a Metz - donde el PSG se impuso por 2-1 con goles de Hakimi - el último agónico a los 95 minutos.

A la fecha, el actual campeón de la Copa América ha si titular en dos oportunidades desde que fichó por el club francés; y, a pesar de tener algunas oportunidades, Messi aún siguen en la búsqueda de su primer gol fuera del Barcelona.

La duda de su ausencia s originó tras no aparecer en los quince minutos que la prensa pudo seguir el entrenamiento del PSG. Otro jugador que no estará ante el Montpellier es el italiano Marco Verratti, que presenta problemas en una rodilla, y el español Sergio Ramos, que todavía no ha debutado.