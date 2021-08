La prensa internacional indicó que el primer guiño entre Lionel Messi y PSG se produjo durante las vacaciones del argentino. En ese periodo, el crack se encontró con Neymar, sus compatriotas Ángel Di María y Leandro Paredes y Marco Verratti (todos integrantes de ‘Les Bleus’). El momento quedó inmortalizado en una fotografía compartida en las redes sociales y que, ahora, ya sufrió una modificación llamativa.

De hecho, el delantero brasileño compartió mediante unas historias en Instagram esa famosa imagen, pero con un arreglo importante: todos los protagonistas (con Leo Messi) vistiendo el uniforme principal del París Saint-Germain. Claro, esa imagen ha sido trucada por un usuario en Internet y el 10 de los galos ya la difundió con la siguiente leyenda: “Ahora la foto está buena”, dijo y mencionó a sus compañeros.

Pero no ha sido la única actividad de ‘Ney’ en las redes sociales. La estrella de PSG también contestó el primer post de Messi desde que pertenece de manera oficial al club de la capital de Francia. El 30 de ‘Les Parisiens’ expresó que anda motivado y con ganas de arrancar la nueva aventura en su carrera profesional, a lo que el futbolista de la ‘Canarinha’ comentó muy emocionado: “Te dije que jugaríamos otra vez juntos”.

Neymar subió la foto con Lionel Messi, Leandro Paredes, Ángel Di María y Marco Verratti. (Foto: Instagram)

El poderoso tridente de PSG

Lionel Messi se unirá a Neymar y Kylian Mbappé en la ofensiva del PSG. Al respecto, el argentino confesó sentirse emocionado ante la posibilidad de compartir con dos futbolistas que están considerados en la lista de los mejores del planeta en la actualidad.

“Jugar con Neymar y Mbappé es una felicidad enorme, con esta plantilla con grandes jugadores. Fichajes espectaculares y mucha ilusión por empezar, estar con los mejores. Es hermoso disfrutar de todo eso”, explicó el delantero de 34 años en conferencia de prensa.

El comentario de Neymar en el post de Lionel Messi. (Foto: Instagram)

¿Hay fecha para el debut de Messi en PSG?

Por ahora, no. De hecho, el delantero dijo que “no sé cuándo debutaré. Vengo de unas vacaciones, más de un mes parado. Ayer recién vi al técnico y a todo el cuerpo técnico. No lo sé, seguramente tendré que hacer una pretemporada solo, empezar a entrenarme bien y cuando esté preparado empezar a jugar”, expresó el jugador de 34 años.

Eso sí, el astro argentino reiteró el deseo que tiene por saltar a la cancha para defender su nueva camiseta. “Ojalá sea lo antes posible porque quiero jugar, tengo muchas ganas, pero no sé, no puedo decir una fecha. A medida que vaya entrenando, cómo me vaya sintiendo y cuando el cuerpo técnico decida que es el momento, ahí estaré con muchas ganas”, agregó.