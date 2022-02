Antes de hacerse un nombre en el fútbol profesional, Joaquín Messi ya llama la atención. Por ahora, no se sabe de su potencial, pero por el apellido que lleva, el joven jugador de Newell’s Old Boys ha acaparado la atención de la prensa deportiva de esta parte del mundo.

Con miras al inicio de la participación de la ‘Lepra’ en la Copa Libertadores Sub-20, la Conmebol le hizo una especial entrevista a ‘10′ del equipo juvenil rosarino, en la que aclaró que no tiene nada que ver con el crack de la ‘Albiceleste’ y del PSG.

“Soy Joaquín Messi, jugador de Newell’s y me toca jugar con la camiseta ‘10′. Vivo en un pueblo cerca de Rosario, se llama Coronel Arnold. Tengo 19 años y comencé en las menores de Newell’s a los 8 años. Hice toda mi formación ahí. Y ahora estoy en mi último año de Cuarta”, confesó Joaquín.

El deportista contó que simplemente es una casualidad que tenga el apellido de ‘Leo’ Messi, que también tuvo su etapa en las menores de Newell’s.

“Apenas llegué muchos me preguntaban si tenían algún parentesco con Lionel Messi o algo así. Es una simple casualidad. Por ejemplo, en mi pueblo, hay tres familias que tienen el apellido Messi. Es natural. Como coinciden apellidos en todas las partes del mundo. Justo me tocó coincidir con él y, como soy futbolista, me relacionan más todavía”, relató.

Eso sí, Joaquín no dejó pasar la oportunidad para revelar que compartir cancha con Lionel Messi sería un sueño cumplido. Claro está que la exestrella del Barcelona llevaría la ‘10′.

“Jugar con él sería lo más lindo que me pueda pasar en la vida. Sería una cosa impresionante. A mí dame cualquier número, a él dale la ‘10′”, sentenció.