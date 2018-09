Lionel Messi minimiza al Real Madrid tras dejar ir a Cristiano Ronaldo [VIDEO]

La liga española ya no será la misma sin el duelo no declarado al que nos acostumbraron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El portugués decidió cambiar de aires y fichó por la Juventus de Turín, club en el que dicho sea de paso todavía no ha podido marcar un gol.

En una entrevista concedida al programa 'Tot Costa' de Catalunya Rdio, Lionel Messi se refirió a la partida de 'CR7' y admitió que le tomó por sorpresa que firmara por el cuadro italiano.

"No me imaginaba a Cristiano fuera del Madrid, ni tampoco imaginaba que pudiera llegar a la Juventus. Había muchos equipos que tenían posibilidades, la 'Juve' era el que menos se escuchaba y terminó ahí", señaló el astro del FC Barcelona.

Consultado sobre si la ausencia del portugués le restará potencial al Real Madrid, Lionel Messi no se anduvo con rodeos y afirmó que "la salida de Cristiano hace menos bueno al Madrid". Con él en sus filas, dijo la 'Pulga', la Juventus es "un claro favorito a ganar la Champions (League)".