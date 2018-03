Lionel Messi: "Lloré por las finales perdidas"

A tres meses del Mundial de Rusia, Lionel Messi concedió una entrevista al programa "La Cornisa" donde detalla su ilusión de levantar la Copa de Mundo con la albiceleste. La "Pulga" tiene claro que será complicado y se prepara para su mejor Mundial Rusia 2018.

"Lloré varias veces por las finales perdidas" empezó el diálogo el capitán de la Selección Argentina quien tiene todo en el chip de los recuerdos.

"La cabeza sabe que está ahí, que cada vez falta menos. He visto por todas partes del mundo las ganas de la gente de que también sea un Mundial bueno para mí, que se nos dé el deseo de verme campeón", comentó Lionel Messi.

Cuenta los días para el Mundial

Lionel Messi toma con cierta ansiedad todo lo que se viene, aunque no lo demuestra del todo, sin embargo, tiene claro que puede ser su último Mundial. "Trato de vivir el día a día. No quemar etapas rapidamente. Tomo todo con naturalidad, me acostumbré a vivir de esa manera".

Lloré varias veces por partidos así o por finales perdidas, por lo que significaba estar tan cerquita haber creído que merecíamos ganar y no poder consagrar el sueño de todo un país...Fueron golpes duros", apuntó y recordó su etapa de niño cuando tenía que inyectarse para poder crecer.."De muy chiquito me pinchaba. No me dolía. Era similar a una lapicera (lapicero). Parte de la vida", concluyó Lionel Messi.