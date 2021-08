Luego de su salida de Barcelona, Lionel Messi está en boca de todos y no existe el club que no quiera tenerlo en sus filas. A lo largo de su carrera, Lionel ha compartido equipo con muchos jugadores, uno de ellos es; Hernán Barcos, actual goleador de Alianza Lima. Aquí te contamos los partidos que Lio y el ‘pirata’ jugaron juntos, según el portal Son Datos No Opiniones.

Pensar que HERNÁN BARCOS, futbolista de @ClubALoficial y uno de los más influyentes de @LigaFutProf 2021, tuvo la suerte de jugar a lado de LIONEL MESSI con la selección @Argentina. Jugaron 2 veces juntos en los triunfos ante Uruguay y Chile por Eliminatorias 2014. TREMENDO. pic.twitter.com/u3wcDIvNtO — Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) August 5, 2021

Barcos fue convocado por Alejandro Sabella para la fecha 9 y 10 de las Eliminatorias Brasil 2014. El primer partido fue jugado en el estadio Malvinas de Mendoza, Argentina goleó 3-0 a Uruguay con doblete de Lionel Messi y gol del Kun Agüero, el ‘pirata’ ingresó a los 23 minutos del segundo tiempo por Higuaín.

El siguiente partido fue ante Chile en el estadio Nacional de Santiago, la ‘albiceleste’ derrotó 2-1 a la ‘roja’ con goles de Lionel Messi y Gonzalo Higuaín, en este encuentro, Barcos ingresó a los 83′ por el Kun Agüero.

Tras jugar la fecha doble con la selección Argentina, Alejandro Sabella no volvió a convocar a Hernán Barcos. El delantero confirmó que estaba ilusionado con jugar el Mundial.

