Lionel Messi: la técnica a base de hormonas que usó la Pulga para crecer 10 centímetros más en el Barcelona | VIDEO

Lionel Messi es considerado como el mejor jugador del mundo y hasta de la historia. El argentino lo ha ganado todo con el Barcelona de España y es el capitán de la selección 'albiceleste'.

Para lograr ser el crack que es hoy, Lionel Messi no solo tuvo que entrenar cada día para mejorar, sino que también pasó por un riguroso tratamiento médico para poder crecer.

¿De qué se trata?

Lionel Messi fue diagnosticado con un Déficit clásico de HC (hormona de crecimiento), por lo que debía inyectarse un fármaco todas la noches.

"Una vez por noche me iba pinchando la hormona de crecimiento. Iba cambiando de pierna. Primero una, después otra. No me impresionaba, al principio me la ponía mi mamá, mi papá. Cada noche. Hasta que aprendí y lo fui haciendo solo. Era una aguja muy chiquita, te metías y cargabas la cantidad que tenía que pincharme. No, no me dolía, ya era algo rutinario", contó Lionel Messi en el programa La Cornisa.

De esta manera, Lionel Messi logró llegar a medir 170 centimetros. Una altura suficiente para poder destacar en el mundo del fútbol.

¿Cuánto hubiera medido Lionel Messi sin el tratamiento?

Diego Schwartzstein, médico que diagnosticó el déficit en la hormona de crecimiento de Lionel Messi, indicó a Infobae que no hay un número exacto, pero podría haber medido entre 10 y 15 centímetros menos.