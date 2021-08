Apenas dos días en la capital de Francia y la locura por Lionel Messi continúa. Este miércoles, mientras el delantero era presentado oficialmente en las instalaciones del estadio Parque de los Príncipes, cientos de hinchas llegaron hasta la tienda oficial del club con la consigna de comprar la camiseta con la 30 estampada en la espalda.

Los fanáticos, tal como reportan medios locales, han hecho largas colas para adquirir la casaca del argentino. Incluso, la agencia EFE informó que un grupo de partidarios de la entidad capitalina arribaron desde la noche anterior con sillas, almohadas y provisiones y esperaron la hora en la que abrió el local.

Haber llegado temprano le permitió ver cómo los trabajadores forraban la fachada de la tienda con la imagen del argentino, en sustitución de las de otras dos grandes estrellas del club: Mbappé y Marquinhos.

Los precios de la camiseta de Lionel Messi. (Foto: PSG)

La larga cola formada en toda la manzana, de decenas de metros, pilló por sorpresa a algunos paseantes: “¿Está Messi dentro?”, se preguntaban algunos sorprendidos de que la multitud solo hubiera acudido para comprar la camiseta.

El martes, ‘Les Bleus’ lanzaron mediante la página web la venta en línea de la casaquilla de Leo Messi. Sin embargo, la expectativa ha sido tanta que el stock se agotó en cuestión de minutos. Así que los hinchas prefirieron acudir a la sede del PSG para tener entre sus manos la titular o la alterna, pero siempre con la 30 en el dorsal.

Según lo que se vio en el portal del club francés, la camiseta de Messi tiene un precio de 187,99 dólares en talla para adultos hombres, mientras que la versión femenina cuesta 112,99 dólares y la de niños 151. También está el modelo blanco con detalles en negro y rosa, que solamente está disponible para pequeños y tiene un valor de 97,99.

¿Cuándo debutará Messi?

“No sé cuándo debutaré. Vengo de unas vacaciones, más de un mes parado. Ayer recién vi al técnico y a todo el cuerpo técnico. No lo sé, seguramente tendré que hacer una pretemporada solo, empezar a entrenarme bien y cuando esté preparado empezar a jugar”, expresó el jugador de 34 años a los periodistas presentes.

Eso sí, el astro argentino reiteró el deseo que tiene por saltar a la cancha para defender su nueva camiseta. “Ojalá sea lo antes posible porque quiero jugar, tengo muchas ganas, pero no sé, no puedo decir una fecha. A medida que vaya entrenando, cómo me vaya sintiendo y cuando el cuerpo técnico decida que es el momento, ahí estaré con muchas ganas”, agregó.