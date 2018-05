Lionel Messi y la fuerte frase sobre su rivalidad con Cristiano Ronaldo

El argentino fue claro al hablar acerca de su máximo rival en más de 10 años como futbolista profesional, Cristiano Ronaldo y también sobre su club, Real Madrid. Para Lionel Messi, esto no se trata de competencia, se trata de motivación.

"No compito con Cristiano Ronaldo, me estimula verlos (al Real Madrid)ganar Ligas o que estén en la final de la Champions. Yo quiero ganar la Liga y la Champions colectivamente" , confesó Lionel Messi en una entrevista para TyC Sports. " Compito para superarme año tras año para superar lo hecho anteriormente . Cuantos más títulos se ganen al final de la carrera, mejor; y obviamente también con al Selección, que todavía no se me dio", agregó.

Y si algo siempre está en discusión, es sobre si es el mejor o no de la historia: "No es un objetivo ser el mejor de la historia . El hecho de que se hablen esas cosas de mí, ya está. Nunca me propuse ser el mejor, el segundo, tercero o cuarto. No me cambia nada" , agregó el jugador de Barcelona que estará en Rusia 2018.

La entrevista completa con Lionel Messi

