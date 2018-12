Lionel Messi fuera del podio del Balón de Oro desde el 2006

Este 2018 no ha sido el mejor en la carrera deportiva de Lionel Messi, el crack argentino no tuvo un buen Mundial en Rusia y tampoco resaltó con Barcelona, ahora para remate quedó fuera del 'top tres' en la ceremonia del Balón de Oro, que realizó 'France Football', tras casi once años.

Lionel Messi fuera del podio

Lionel Messi, cinco veces ganador del Balón de Oro, ocupó la quinta casilla en la clasificación final de la prestigiosa revista por primera vez desde 2006. 'La Pulga' terminó dos puestos por delante del central francés Raphaël Varane. Otras dos de las grandes estrellas del fútbol sudamericano, el uruguayo Luis Suárez y el brasileño Neymar, quedaron fuera de los 10 primeros lugares.

Después de diez años de reinado compartido por la dupla Cristiano Ronaldo y Lionel Messi (cinco Balones de Oro cada uno), el trofeo terminó en las manos del croata Luka Modric, quien guió a su selección hasta la final del Mundial Rusia 2018, donde sucumbieron contra Francia.

Clasificación al Balón de Oro 2018

1 Luka Modric (Real Madrid, CRO) 753 puntos

2 Cristiano Ronaldo (Real Madrid y Juventus, POR) 478 puntos

3 Antoine Griezmann (Atlético de Madrid, FRA) 414 puntos

4 Kylian Mbappé (PSG, FRA) 347 puntos

5 Lionel Messi (Barcelona, ARG) 280 puntos

6 Mohamed Salah (Liverpool, EGY) 188 puntos

7 Raphaël Varane (Real Madrid, FRA) 121 puntos

8 Eden Hazard (Chelsea, BEL) 119 puntos

9 Kevin De Bruyne (Manchester City, BEL) 29 puntos

10 Harry Kane (Tottenham, ING) 25 puntos