​Lionel Messi en Fox Sports Radio: 'Quiero retirarme ganando algo con Argentina' | VIDEO

Lionel Messi fue el invitado estelar en la última edición de Fox Sports Radio, el crack de Barcelona y la Selección de Argentina contó varios detalles de su día a día, revelando que su objetivo es retirarse del fútbol profesional ganando algo importante con su país.

Messi quiere ganar algo con Argentina

'No verlo a Mascherano en el medio va a costar. Quiero terminar mi carrera habiendo ganado algo con la selección', aseguró el '10' que comandará a la selección de Argentina durante su participación en la Copa América 2019.

"QUIERO TERMINAR MI CARRERA HABIENDO GANADO ALGO CON LA SELECCIÓN"#MessixFOX - "No quiero quedarme con la sensación que no se me dio", explicó Leo Messi, mano a mano con @PolloVignolo. pic.twitter.com/zYcWeeeTmc — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 31 de mayo de 2019

'No me gusta verme me da vergüenza cuando me veo en la tele. Pep fue un maestro único para mí', fueron otras declaraciones que Messi soltó ante las preguntas que venían soltando los integrantes de Fox Sports Radio.

Lionel Messi se encuentra en Buenos Aires entrenando con la delegación de Argentina de cara al torneo continental. La próxima semana todos los jugadores del cuadro albiceleste quedarán concentrados por completo en su predio de Ezeiza hasta viajar a suelo brasileño.

