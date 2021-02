La nueva caída de Barcelona en la Champions League contra PSG (1-4) repercutirá en la decisión de Lionel Messi, quien todavía no resolvió si se queda o se va. En ese sentido, Julio Maldonado, periodista español, considera que el capitán azulgrana no soportará otro papelón a nivel internacional.

“Es el punto final a la etapa de Messi en Barcelona. Me parece difícil pensar que, con otro batacazo más como este, puede seguir”, sostuvo en un análisis realizado para el diario Marca. Luego, el comentarista profundizó en la tarea del ’10′ y expresó sentirse decepcionado por lo que vio en el Camp Nou.

“Me decepcionó bastante en la segunda parte, la jugó andando. Es un momento en el que el equipo le debe ayudar mucho Messi y él a Barcelona. Ese jugar andando demuestra su momento en el club y venía bien en LaLiga, pero en un partido donde el rival le superó, no tuvo ninguna capacidad de reacción”, opinó.

El comunicador también criticó a Koeman y el resto de los futbolistas. “No me convenció el planteamiento. Es cierto que muchas veces los jugadores no hacen lo que el entrenador les pide en el campo porque se ven superados. Vi un Barcelona especulativo que le dio el mando al rival. No vi un equipo realmente poderoso queriendo marcar la diferencia teniendo en cuenta que jugaba en su estadio”, agregó.

Así, Julio Maldonado indicó que el camino de los catalanes por conquistar la ‘Orejona’ está cerca de culminar. “La durísima derrota de Barcelona ante PSG pone prácticamente punto final a la Champions para el Barza, no sé si para la temporada, pero a la Champions casi con toda seguridad y lo dijo Koeman después…”, sentenció.

Kylian Mbappé, la otra cara de la moneda

Anotó tres de los cuatro goles de su equipo, se paseó contra la defensa de Barcelona y dejó mal parado a Gerard Piqué en una imagen que se ha viralizado en Internet. Así fue la jornada Kylian Mbappé en el Camp Nou, estadio que pisó por primera vez. Los del francés fue una exhibición, valoró Julio Maldonado.

“Fue el día Mbppé. Lógicamente no juega así siempre en ese nivel, pero fue su día. Me recuerda permanentemente a Ronaldo Nazario porque mezcla la potencia en arrancada con la habilidad cuando frena para recortar, el primer gol con la izquierda, luego con la derecha. Fue una exhibición de un futbolista del siglo 22 en el sentido de que físicamente es un superdotado y técnicamente lo que es, además entiende el juego perfectamente”, concluyó.