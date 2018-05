Lionel Messi le dio visto bueno al fichaje de Griezmann por Barcelona

Lionel Messi se refirió al posible fichaje de Antoine Griezmann por el Barcelona. El argentino le dio el visto bueno a la llegada del francés al conjunto catalán y lo calificó como "uno de los mejores".

"Me gusta Griezmann, es uno de lo mejores ahora mismo. Se está hablando mucho de él, no sé si está fichado o no, pero estamos encantados de que vengan los mejores jugadores, y Griezmann lo es", dijo Lionel Messi a la emisora RAC 1, tras el partido de Barcelona frente a Real Sociedad en el Camp Nou.

Muy cerca

Medios españoles afirman que el Barcelona ya ha tenido acercamientos con Antoine Griezmann y habrían alcanzado un acuerdo para la próxima temporada. El conjunto catalán pagaría la cláusula de rescisión del delantero, que asciende hasta los 100 millones de euros.