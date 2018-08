Lionel Messi deja la selección argentina tras fracaso en el Mundial

Lionel Messi dejaría la selección argentina temporalmente, luego del fracaso en el Mundial de Rusia 2018. Según TNT Sports, la 'Pulga' no volverá a vestir la 'albiceleste' en lo que resta del 2018.

El periodista Hernán Castillo aseguró que Lionel Messi había decidido dejar definitivamente la selección argentina, pero su buena relación con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, hizo que reflexione sobre el asunto y solo deje el combinado de forma temporal.

Lionel Messi habría acordado con el nuevo técnico interino de la selección argentina, Lionel Scaloni, que no sea convocado este año.

Veremos que sucede el próximo año y si Lionel Messi toma la decisión de volver a la selección argentina de cara a lo que será la Copa América 2019.

#TNTSports | @HernanSCastillo con información de ÚLTIMO MOMENTO: "Messi no vuelve a la Selección argentina para los amistosos. No renunció, pero no va a ser convocado en este semestre. Y hasta nuevo aviso no se sabe cuando va a jugar" pic.twitter.com/SuGyAZjnsF