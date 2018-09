Lionel Messi: ¿cuándo volverá a la selección de Argentina?

Lionel Messi no será convocado a la selección de Argentina para los amistosos FIFA de octubre ni noviembre. Por ello, Lionel Scaloni tuvo que aclarar esta situación e informó acerca de la comunicación que mantuvieron ambos, previo al lanzamiento de la lista oficial de convocados.

"Messi no va a venir. Es obvio que hablo con él, todos saben que tengo buena relación. No hace falta decir que hablo con él. Y seguimos pensando lo mismo. Que por ahora no venga, no esté. Ahora estamos en una etapa diferente y estos chicos que están ahora tienen que seguir jugando, seguir poniéndose la camiseta de la Selección y ver qué demuestran, que es lo más importante", explicó Scaloni en conferencia de prensa.

Además, agregó que tiene más plantel para decidir quiénes juegan: "Después cuando venga el entrenador que tiene que venir decidirá si estos chicos que están jugando tienen la capacidad de vestir esta camiseta o si llamará a los jugadores que tanto nos dieron, que jugaron tres finales. Pero creo que a estos chicos era necesario llamarlos".

Desde Argentina, los medios especulan la vuelta de Lionel Messi para los primeros amistosos del próximo año, como preparación para la Copa América 2019, torneo en el que debe estar sí o sí.

