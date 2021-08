César Luis Menotti, director general de selecciones nacionales de Argentina y campeón del mundo como entrenador en Argentina 1978, dijo este miércoles que los hinchas del Barcelona van a “extrañar” a Lionel Messi (firmó por PSG hasta 2023) y que el club deberá “demostrar que sigue siendo el Barcelona”.

“Los clubes siguen existiendo. A los clubes los sostiene la relación con la gente, los futbolistas pasan, lo van a sufrir, lo van a extrañar. El Barcelona tendrá que demostrar que sigue siendo el Barcelona. Messi seguro va a demostrar que sigue siendo Messi”, dijo Menotti en diálogo con Radio Villa Trinidad.

“Son instituciones que están por encima de los futbolistas. Ahí jugó (Johan) Cruyff, jugó Romario, jugó (Diego) Maradona, ahora jugó Messi, después vendrá otro”, añadió el retirado DT. En la misma línea, Menotti, los principales perjudicados por la partida del delantero son los hinchas del Barcelona.

César Luis Menotti comentó sobre la marcha de Lionel Messi de Barcelona. (Foto: AFA)

Además, dijo que, si bien Messi estuvo triste en la rueda de prensa de despedida, “va a estar feliz cuando empiece a jugar” en su nuevo equipo, el París Saint-Germain. “Se le notó la tristeza de alejarse del lugar que lo vio nacer, porque Messi es más catalán que rosarino en el fútbol. Se llevó las raíces de Rosario, pero está desde los 12 años en Barcelona”, consideró.

Asimismo, expresó que el Barcelona empezó a “jugar mal” desde la partida de Pep Guardiola y que Messi “salvaba” al equipo. “Ahora vamos a ver lo que hacen. Este Barcelona, por como jugó con Messi, sin Messi me imagino que no me interesará demasiado. Pero tiene tiempo de corregir el entrenador”, indicó.

¿Cómo le irá con Mauricio Pochettino?

Leo Messi arribó a PSG para ser entrenado por Mauricio Pochettino. Para Menotti, el actual técnico de los parisinos será importante en el desarrollo del delantero. “Tiene experiencia y conoce el lugar donde está. Pochettino lo va a ayudar mucho a Messi en su relación”, manifestó en la emisora local.

“Desde el idioma lo va ayudar: pueden hablar Pochettino y Messi y el resto de los jugadores no se enteran. Le va a venir muy bien a Leo, que el técnico sea argentino y hablen el mismo idioma. Además, te digo, nunca me imaginé que Messi se podría ir del Barcelona, pero lo que sí sospechaba que todo se estaba dilatando”, cerró el histórico personaje.