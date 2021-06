Satisfecho e ilusionado se mostró Lionel Messi tras el empate de la selección argentina ante Chile por la séptima jornada de las Eliminatorias, a pesar que la ‘Albiceleste’ dejó escapar dos puntos como local en Santiago del Estero.

“De a poquito nos tenemos que ir haciendo fuertes otra vez”, señaló el astro del Barcelona al final del encuentro. No jugaba por su país desde noviembre de 2020, cuando ayudó a vencer a Perú en Lima por la cuarta fecha del certamen clasificatorio.

“Hacía mucho tiempo que no nos juntábamos, no es fácil volver, pero creo que por momentos hicimos un buen partido. Estoy contento por el resultado más allá de que no pudimos ganar”, rescató la ‘Pulga’.

Messi también destacó que “fue un partido muy especial por ser el primero sin Diego (Maradona). “Sabemos lo que significaba la selección para él, y sabemos que estuvo presente”, señaló en un nuevo homenaje al ‘Pelusa’. “Además, fue especial por la situación del país y del mundo, es una situación muy difícil para todos”, agregó.

Algunos destellos de Lionel Messi no le alcanzaron a Argentina para salir de un tono apenas discreto ante Chile 1-1 en la reanudación de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

El combinado dirigido por Lionel Scaloni (11 puntos) sigue cómodo en el segundo lugar de la tabla, detrás de Brasil que el viernes cierra la fecha recibiendo a un empinado Ecuador en Porto Alegre.

Alexis Sánchez fue el autor del gol de Chile, que sigue apremiado con cinco unidades en el sexto lugar de la clasificación, por ahora fuera de cualquier opción para sacar boleto al próximo Mundial.