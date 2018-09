​Zlatan Ibrahimovic se quedó sin técnico en la MLS

El veterano entrenador Sigi Schmid anunció su renuncia al cargo de los Ángeles Galaxy donde milita Zlatan Ibrahimovic y fue sustituido por su asistente Dominic Kinnear, que llega en función de interino, mientras los directivos del poderoso club deciden quién es el indicado para llevarlos nuevamente a los primeros lugares.

Schmid, se va del club siendo el entrenador con más victorias en la MLS con 266, incluyendo partidos de temporada regular y playoffs. Cabe mencionar que no dio a conocer los motivos de su dimisión, abandona la actividad de entrenador después de 19 años de carrera, en los que ha conseguido dos Copas MLS, cinco U.S. Open Cup y tres trofeos Supporters' Shield.

'He dirigido en varios niveles de fútbol en los Estados Unidos durante más de 35 años, donde me he dedicado a hacer crecer el deporte en nuestro país. Con seis partidos restantes mientras el club pelea por un lugar en los playoffs, entiendo que el momento de esta decisión es desafortunado. Sin embargo, creo que este grupo puede unirse y luchar por un puesto en los playoffs esta temporada bajo el mando de Dominic (Kinnear)', destacó Schmid. "Después de una cuidadosa consideración, he decidido alejarme de las canchas en este momento, pero me gustaría permanecer en el deporte".

A pesar de estar plagado de jugadores extranjeros con contratos millonarios como el sueco Zlatan Ibrahimovic y los hermanos mexicanos Giovani y Jonathan Dos Santos, el Galaxy no ha tenido su mejor temporada y ocupa el octavo puesto de la Conferencia Oeste, con 38 puntos, que lo deja temporalmente fuera de los playoffs.