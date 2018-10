Zlatan Ibrahimovic defiende a José Mourinho tras críticas en el United

Zlatan Ibrahimovic salió del Manchester United por la puerta de atrás tras una grave lesión, pero su relación con José Mourinho no ha cambiado un ápice. Por eso, ahora que 'The Special One' atraviesa un mal momento en Old Trafford, el atacante de Los Angeles Galaxy ha querido salir en su defensa.

El delantero sueco en su primera temporada en el cuadro 'Red' anotó 28 goles y ganó Supercopa, Copa de la Liga y Europa League, se siente identificado con el problema que está sufriendo 'Mou'. "Todo el mundo critica a Mourinho y no creo que sea por su carácter, sino por su forma de ser. Yo también me veo a mí mismo en una situación similar. Los dos tenemos confianza, creemos en ciertas cosas y las decimos a nuestra manera", asegura el sueco en 'Sky Sports'.

El popular 'Ibra', le envió un misil a uno de sus enemigos íntimos: Pep Guardiola: "Por supuesto que a veces tenemos la culpa, nos critican más cuando perdemos, pero por eso cuando ganamos la satisfacción es mayor que la de aquellos que son políticamente correctos, piensan que son perfectos y no quieren tener problemas con los medios para que nunca les ataque", sugirió.

Ibrahimovic no comparte con aquellas críticas que trascienden lo deportivo: "Algunas criticas son personales, exageradas, algunas son por forma de ser y otras, simplemente, por celos".

Eso sí, Ibrahimovic le pide a Mourinho que no cambie nunca: "Que siga así porque es quién es y no cambia con nadie. Yo hago exactamente lo mismo. No cambio para nadie. Aquellos que piensan que son perfectos son el mayor problema".

