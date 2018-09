Zlatan Ibrahimovic pone en suspenso su continuidad en la MLS, el delantero sueco afirmó que no es el momento de hablar de su continuidad en Los Ángeles Galaxy o la MLS y anunció que tomará decisiones después de hablar con los directivos del club.

No toma decisión

'No sé. Tengo que discutirlo. Este no es el momento para hablar de eso. Es algo que discutiré con el equipo. Lo que quieren, lo que quiero. Así que ya veremos', expresó Ibrahimovic, que la semana pasado alcanzó con un golazo el número 500 de su carrera.

A falta de cinco jornadas para el fin de la fase regular de la Conferencia Oeste, el Galaxy, con 38 puntos, ocupa el octavo lugar, a 6 puntos de los Sounders, que marcha sexto. El equipo de Zlatan Ibrahimovic enfrentará a Seattle Sounders de Raúl Ruidíaz en esta jornada.

Desde su llegada al Galaxy con un contrato hasta la próxima temporada, Zlatan Ibrahimovic ha jugado 22 partidos y marcado 17 goles. Dijo que está feliz y completamente recuperado de la compleja lesión que sufrió en la rodilla derecha hace un año, cuando militaba en el Manchester United.

'Estoy feliz. Físicamente me siento fuerte, me siento bien. Estoy produciendo. Así que solo necesito ganar partidos y luego todo es perfecto. Me alegró el marcar el gol la pasada semana, pero no fue demasiado positivo lo que sucedió en el campo porque perdí el partido. Odio perder', enfatizó.

Comentaristas locales han advertido que una de las razones que pueden dificultar la continuidad del goleador sueco es el aspecto económico, según informaciones deportivas, Zlatan Ibrahimovic gana 1,5 millones de dólares por año, muy lejos de los 6 millones que embolsa el mexicano Giovani dos Santos, quien solo ha marcado tres goles en 13 partidos.