Zinedine Zidane tras derrota del Real Madrid: 'Estoy muy enfadado, hay que pedir perdón'

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, fue incapaz de ocultar su molestia tras la derrota en campo del Rayo Vallecano (1-0), por LaLiga Santander, y aseguró que hay que pedir perdón a los hinchas merengues.

Más allá del resultado, a Zidane le enfureció la actitud del equipo. 'No hemos encontrado el gol pero no es solo eso, hoy no hicimos nada desde el minuto uno al final. Nada a todos los niveles, no solo en el del gol'.

'A veces no marcas pero sin tener ocasiones ni jugar a nada es imposible. Estoy muy enfadado porque nuestra imagen ha sido mala y soy el responsable, no solo los jugadores. Hay que pedir perdón por lo que hicimos todos hoy', añadió.

¡ATENTO! "Es BUENO para Zidane y para el Real Madrid lo que HA PASADO HOY en Vallecas". LAS PALABRAS de @Francisco_Buyo en #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/bGiIBFMgzL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 28 de abril de 2019

Zinedine Zidane confesó que no se arrepiente de haber tomado al equipo antes de que acabase la temporada y dejó entrever que tras marcharse al final del pasado curso quería ser partícipe. "Todo lo contrario, yo tenía que vivir esto, momentos críticos y complicados. Nosotros no podemos jugar así".

Preguntado por Gareth Bale, el técnico francés no justificó su imagen y no respondió si tiene la cabeza en el Real Madrid. "No lo sé, le tenéis que preguntar a él", respondió con seriedad.

'Me gustaría que acabara ya la temporada pero tenemos que jugar tres partidos y haciendo otra cosa, no podemos dar todos esta imagen. Yo el primero, lo que pensé no ha salido nada. Tenemos que respetar al fútbol, al club y acabar jugando mejor porque lo de hoy no puede ser. Hoy no puedo defender a mis jugadores. Es la realidad. No se puede jugar así y no son solo ellos, yo soy el responsable y el que prepara un partido en el que se hace todo lo contrario', agregó 'Zizou'.

Con información de EFE

