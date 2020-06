Ligas Extranjeras







El árbitro no vio el VAR: el balón y el portero ingresaron al arco en la Premier pero el gol no fue válido Nyland entró por completo a la portería junto con el esférico en el Aston Villa vs. Sheffield United pero el reloj del colegiado no avisó del tanto por lo que no fue cobrado. Ya es viral en YouTube.