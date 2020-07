El otrora delantero de Inter de Milán. Adriano Leite, fue captado en las calles de Rio de Janeiro, saliendo de una fiesta funk siendo ayudado por un amigo para poder caminar. Las imágenes fueron publicadas en Twitter por Fábia Oliveira, columnista del diario brasileño O Dia. Horas después, se popularizaron también en YouTube.

Retirado del fútbol hace varios años, Adriano Leite protagonizó estas escenas el domingo por la mañana en el Complexo da Penha, ubicado en la zona norte de Rio de Janeiro, una de las regiones más afectadas por la COVID-19. Según el video de YouTube, nadie lleva puesta mascarillas, rompiendo así cualquier medida sanitaria.

Veja o vídeo: Adriano Imperador deixa baile funk no Complexo da Penha amparado por um amigo pic.twitter.com/PlRyUdSyvf — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) July 12, 2020

Adriano Leite admitió en una entrevista del 2018 problemas con el alcohol, en entrevista con el programa de televisión brasileño R7. “Solo yo sé cuánto he sufrido. La muerte de mi padre me dejó con este gran vacío, me sentí muy solo. Después de su muerte todo empeoró, porque me aislé”, confesó el ‘Emperador'.

“Estaba solo en Italia, triste y deprimido, entonces comencé a beber. Solo me sentía feliz cuando bebía, lo hacía todas las noches. Bebía todo lo que pasaba por mis manos: vino, whisky, vodka, cerveza. Un montón de cerveza. No dejé de beber y al final tuve que dejar el Inter”, añadió el brasileño sobre su calvario.

Adriano Leite, hoy con 38 años, cerró su ciclo en el fútbol profesional el 2016 con camiseta del Miami United. Flamengo, Fiorentina, Parma, Sao Paulo, Roma, Corinthians y Atlético Paranaense también fueron los clubes por los que pasó el ‘Emperador'. Además, también representó a la selección de su país, con la que fue campeón en la Copa América 2004.