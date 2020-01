La frustración se apoderó de Lautaro Martínez durante la reciente presentación del Inter de Milán en la Serie A. El delantero fue expulsado y la violenta reacción del jugador se ha viralizado en YouTube.

El atacante protestó al juez principal por no pitar una falta en su contra. Sin embargo, el airado reclamo del futbolista no agradó al árbitro, quien no dudó en sacar la tarjeta roja.

El clip compartido en YouTube muestra a un Lautaro Martínez lleno de furia. Incluso, el goleador del Inter de Milán desfogó la ira con unos golpes en los vidrios que separan la cancha y las tribunas.

El equipo de Antonio Conte se cae

El Inter de Milán no pasó del 1-1 este domingo en San Siro contra el Cagliari, en un partido de la vigésima primera jornada de la Serie A de Italia. Lautaro Martínez fue el autor de la conquista para los suyos.

El cuadro milanés sigue viviendo un bajón de resultados en el torneo doméstico y, con su quinto empate en los últimos siete partidos, puede quedarse a seis puntos de distancia del líder Juventus Turín, si los hombres de Maurizio Sarri ganan este mismo domingo en el campo del Nápoles.

El Inter, que salió con el inglés Ashley Young, recién incorporado procedente del Manchester United, de titular en el carril derecho, se adelantó a la media hora de partido gracias a un cabezazo de Lautaro Martínez.

El club milanés se confirmó intratable en sus arranques de partido, pero también mostró unas carencias notables en la gestión del resultado en el tramo final.

De hecho, es la tercera vez consecutiva que recibe la igualada en el último cuarto de hora. Lo recibió ante el Atalanta (1-1), ante el Lecce (1-1) y este domingo ante el Cagliari, con un gol desde fuera del área del “ex” belga Radja Nainggolan.

Fue una diana que aumentó el nerviosismo en un Inter en el que Lautaro fue expulsado en el tiempo añadido por doble amonestación a causa de sus reiteradas protestas al colegiado. El “Toro” abandonó el campo enfurecido, alejando vistosamente el balón y dando puñetazos al vidrio del estadio Giuseppe Meazza.