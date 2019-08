[VER GOL] | ¿Va para el Puskas?: Pedro marca golazo de PlayStation en partido de Chelsea | VIDEO

Aquel golazo que de chico siempre quisiste hacer, ese que tanto practicaste y nunca te salió, Pedro, el delantero del Chelsea, lo hizo en un partido con hinchada y presión, pero sin perder la sutileza de crack. El delantero español alborotó Youtube con el taconazo en el amistoso ante Red Bull Salzburgo. ¡Golazo!

Este tanto anotado por el delantero de 32 años puede entrar, tranquilamente a los premios Puskas por la concepción de la jugada y la definición: abertura de campo por izquierda, movimientos perfectos, pase certero de de Ross Barkley y la definición maestra.

Another pre-season test completed and a goal to remember. We keep working! / Otro test de pretemporada superado y un gol para el recuerdo. Seguimos progresando! @chelseafc #CFC #RBSCHE pic.twitter.com/aSkNwUog37

— Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) July 31, 2019