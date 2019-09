YouTube: descomunal gol de chalaca para Yemen en las Eliminatorias a Qatar 2022 | VIDEO

Las Eliminatorias a Qatar 2022, disputadas en esta fecha FIFA, han dejado momentos memorables como el primer tanto convertido en el duelo entre Yemen y Arabia Saudita. La conquista del jugador Mohsen Hasan se ha viralizado en YouTube.

Apenas en el minuto ocho del encuentro, el defensor Al Radaei ejecutó un tiro libre desde su cancha. La pelota atravesó todo el terreno de juego hasta llegar al área grande del combinado saudí.

Hasan, quien lleva el número 10 en la selección de Yemen, calculó dónde podría caer el esférico. De hecho, el futbolista, tal como muestran las imágenes de YouTube, nunca perdió de vista el balón.

Cuando la redonda caía al campo, el atacante dio un salto, disparó en primera para vencer al portero del representativo de Arabia Saudita. De esa forma, con una formidable chalaca, se inauguró el marcador en el choque que concluyó 2-2.

Yemens opening goal against Saudi Arabia.

A lot of feeling behind that hit. pic.twitter.com/ZXTnXq6x16

— FotMob (@FotMob) September 10, 2019