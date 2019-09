Youtube | Cristiano Ronaldo y Diego Maradona ausentes en el video de la FIFA de Qatar 2022 | VIDEO

Un video que desató polémica. La presentación del logo del Mundial Qatar 2022 que este martes hizo público la FIFA a través de Youtube y todas sus redes sociales ha traído cola consigo por la ausencia de dos personajes importantes en la historia del deporte: Cristiano Ronaldo y Diego Armando Maradona a quienes no se les dedicó ni un segundo en él.

El video que duró 1:05 minutos y que presenta los paisajes de Qatar, sede del próximo Mundial de fútbol de la FIFA, además de grandes personajes del fútbol como Lionel Messi, Pelé, Johan Cruyff, ha despertado la sorpresa de los usuarios por no ver en él a 'CR7'.

Ganador del premio a mejor jugador de Portugal por varios años consecutivos, nominado al premio FIFA The Best, y llamado uno de los mejores de todos los tiempos, la ausencia de Cristiano Ronaldo es la que más se ha sentido en la entrega de este video.

Similar es el caso de Diego Armando Maradona, ganador de la Copa del Mundo México 1986 como capitán del seleccionado argentino, quien tampoco aparece en ninguna de las escenas. ¿Descuido o intencionado?

Mira el video de presentación del logo Qatar 2022 en el que no aparecen Cristiano Ronaldo ni Diego Maradona

The Official Emblem of the 22nd edition of the FIFA #WorldCup was unveiled today as FIFA and host country Qatar reached another major milestone on the road to the worlds greatest football showpiece.

