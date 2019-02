Yoshimar Yotún y el delicado momento que vive en la Liga MX

El portugués Pedro Caixinha, entrenador del Cruz Azul de México donde milita el peruano Yoshimar Yotún, aseguró que buscará sumar entre 17 y 21 puntos en el resto del torneo Clausura 2019 para aspirar clasificar con la 'Máquina Cementera' a la liguilla MX.

Objetivos claros

'En las nueve fechas que restan tenemos un límite, es importante empezar a sumar de a tres puntos por este rango de entre 17 y 21', dijo el estratega en una conferencia de prensa en el campamento del equipo al sur de la capital.

El equipo de Yoshimar Yotún ocupa la decimocuarta posición del Clausura MX con dos victorias, tres empates, tres derrotas y nueve puntos, por lo cual necesita una racha ganadora para clasificarse a la fase de los ocho mejores.

Caixinha, campeón en México con Santos Laguna en el Clausura 2015, señaló no sentir presión por el mal paso del equipo después de haber obtenido el subcampeonato la campaña anterior. 'Venimos por un proyecto a largo plazo, estoy aquí como si fuera el primer día. En relación a los 21 años sin título de liga de Cruz Azul puede pesarle a unos más que a otros, a mí no me pesan', señaló.