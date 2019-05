Con Claudio Pizarro: Werder Bremen vs. Hoffenheim EN VIVO por la fecha 33 de la Bundesliga

Werder Bremen vs. Hoffenheim EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Werder Bremen vs. Hoffenheim este sábado 11 de mayo, por la jornada 33 de la Bundesliga, en el estadio PreZero Arena de Sinsheim, desde las 8:30 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este cotejo será transmitido por la señal de Sky Sport en Alemania. En Estados Unidos por FOX Soccer. En Francia por beIN Sports. En Japón vía DAZN. Streaming por Bet365.

Werder Bremen y Hoffenheim juegan este sábado la penúltima fecha de la liga alemana, todavía con alguna esperanza de alcanzar la Europa League. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este duelo.

El equipo verde viene de arrancar un empate frente al Borussia Dortmund (2-2), en el Weserstadion, donde el peruano Claudio Pizarro apareció con un gol de gran factura.

Sin embargo, este resultado solo favoreció al Bayern Múnich que se alejó del Borussia Dortmund en 4 puntos y quedó a un paso del título de la Bundesliga.

Werder Bremen ocupa en este momento la novena casilla con 47 unidades, manteniendo una lejana opción de terminar en la sexta posición y clasificar a la Europa League, pero para ello deben darse una serie de resultados.

Hoffenheim, octavo con 51, está en la misma lucha, aunque cuenta con mayores oportunidades, incluso podría dar la sorpresa y llegar a la Champions, puesto que está a solo 3 puntos del Eintracht Frankfurt, cuarto clasificado.

Werder Bremen vs. Hoffenheim - horarios en el mundo

08:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

09:30 horas en Venezuela, Bolivia

10:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

15:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

Werder Bremen vs. Hoffenheim - alineaciones probables

Werder Bremen: J. Pavlenka, S. Langkamp, L. Augustinsson, M. Veljkovic, M. Friedl, N. Şahin, D. Klaassen, M. Rashica, M. Eggestein, M. Kruse, Y. Osako.

Hoffenheim: O. Baumann, K. Vogt, E. Bicakcić, P. Kaderábek, S. Posch, N. Schulz, F. Grillitsch, K. Demirbay, Á. Szalai, A. Kramarić, I. Belfodil.