Con Claudio Pizarro: Werder Bremen vs. Borussia Dortmund EN VIVO por Bundesliga vía Fox Sports

Werder Bremen vs. Borussia Dortmund EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 32 de la Bundesliga en el Weserstadion este día de la semana desde las 11:30 am. (hora peruana) y por transmisión de Fox Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Partidazo el que se jugará este sábado en el Weserstadion entre dos equipos urgidos de sumar de a tres. Werder Bremen vs. Borussia Dortmund es literal un choque de vida o muerte en el torneo alemán. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Bundesliga.

Werder Bremen vs. Borussia Dortmund: horas y canales en el mundo



Perú 11:30 am. | Fox Sports

México 11:30 am.

Ecuador 11:30 am.

Colombia 11:30 am.

Bolivia 1:30 pm.

Paraguay 1:30 pm.

Venezuela 1:30 pm.

Brasil 3:45 pm.

Argentina 3:45 pm.

Chile 3:45 pm.

Uruguay 3:45 pm.

España 6:30 pm.

Por un lado está el Borussia Dortmund de Lucien Favre que no tiene margen de error en su intento por cortar la hegemonía de Bayern Múnich en la Bundesliga. A dos puntos del líder, los aurinegros, solo necesitan ganar y esperar el tropiezo de los bávaros para tomar el primer lugar del certamen cuando restan tres fechas para el final.

Weder Bremen, en tanto, tampoco puede fallar en su intento por alcanzar un cupo a un torneo europeo. A falta de nueve puntos por disputar, necesita de un milagro para remontar los seis puntos que lo separan de zona de Europa League o los ocho que lo alejan de la Champions League. Y para eso solo sirve una cosa: ganar.

Los grandes ausentes en este trascendental cotejo entre Borussia Dortmund vs. Werder Bremen, serán Marco Reus y Marius Wolf en el cuadro visitante. Ambos fueron expulsados la fecha pasada en el clásico ante Schalke 04, mientras que los 'Lagartos' llegan con el equipo completo.

El que pierda en el Borussia Dortmund vs. Werder Bremen le dirá adiós al objetivo que se trazaron a inicio de temporada. Si hay empate, a ninguno le sirve.

Werder Bremen vs. Borussia Dortmund: probables alineaciones



Werder Bremen: Pavlenka; Veljkovic, Sahin, Friedl; Selassie, Eggestein, Klaassen, Augustinsson; Osaka, Kruse, Rashica

Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Weigl, Akanji, Diallo; Witsel, Götze, Delaney; Sancho, Guerreiro, Alcácer