Vinicius Junior reveló lo que sintió tras debutar con Real Madrid

Su primera vez fue corta, pero dejó algo de buena impresión. El brasileño Vinicius Junior jugó su primer partido oficial con Real Madrid en La Liga Santander, ingresó a los 88 minutos y si bien no llegó a tener una situación clara de gol, se mostró participativo e incluso se las arregló para conseguir un tiro libre peligroso en los descuentos.

Vinicius tuvo su primera vez en el Bernabéu

Vinicius Junior se mostró muy feliz tras su debutar con el primer equipo del Real Madrid, escribiendo la primera página de un nuevo libro frente al Atlético de Madrid. Agradeció el cariño y el apoyo de todos sus compañeros y la oportunidad que le dio Julen Lopetegui.

'Es la primera página de un nuevo libro. Muy feliz de debutar en el derbi! Seguimos trabajando. Gracias a todos por los mensajes. Estoy Muy feliz por estrenarme en el Bernabéu con la camiseta del Real Madrid en un derbi contra el Atlético. Es un momento especial. Agradezco a todos los compañeros que me ayudaron a mejorar en los entrenamientos y al profesor Lopetegui', dijo en Real Madrid TV.

Vinicius Junior reconoció que cumplió un deseo que tenía desde la niñez. 'Es un momento muy feliz, desde pequeño sueño con jugar en el Real Madrid y con 18 años lo he cumplido. Me voy muy contento y agradezco el apoyo de todos. Es un día que se me va a quedar para siempre en la memoria. Hice historia con el Madrid. Mi familia está aquí para adaptarme lo más rápido posible. Trabajo para dar alegrías a la afición', añadió.

En su análisis del derbi, Vinicius Junior aseguró que Real Madrid mereció mejor resultado que un empate, tomaron el control del partido, pero no supieron llegar a la red 'Merecimos la victoria, pero tristemente no estuvimos acertados. Ahora a trabajar y enfocar a la Champions', agregó la nueva 'joya' blanca.