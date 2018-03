Vinicius Jr. sorprende a todo Brasil: "No quiero ser otro Neymar"

Con solo 17 años, Vinicius Jr. apunta a ser una de las grandes figuras del fútbol mundial. Indiscutible en el equipo titular de Flamengo y cerrando grandes actuaciones este 2018, no queda dudas que pronto se hará de un nombre en Europa, pues ya tiene un vínculo con Real Madrid. Sin embargo, asegura que no quiere ser comparado con Neymar, ya que él quiere hacer su propia historia en la selección de Brasil.

"No le presto mucha atención a las comparaciones, pero siempre he seguido a Neymar. Tengo más contacto con él hoy en día, y cuando lo veo jugar, trato de tomar nota para mejorarme. Igual, no quiero ser otro Neymar", confesó Vinicius Jr., quien cumple 18 años en julio y ya podrá sumarse al plantel de Real Madrid. Cabe resaltar que su fichaje fue considerado uno de los más caros de la historia.

Su propia historia

"Quiero construir mi propia carrera y extender la felicidad para todos en Brasil", agregó Vinicius Jr. en la previa del choque entre la selección de Brasil y Alemania. Como se recuerda, Neymar no podrá estar en este amistoso con su país, ya que se encuentra lesionado y estará de baja un par de meses.

