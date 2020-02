Mira AQUÍ, Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO por la jornada 23 de LaLiga Santander de España desde El Sadar | Sigue EN DIRECTO la transmisión y el minuto a minuto del encuentro de los merengues vía ESPN, Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga y DAZN ONLINE y no te pierdas ni un solo detalle del partido que se juega este domingo 9 de febrero desde las 16:00 horas (de España) y 10:00 horas de Perú y Colombia.

El duelo entre Real Madrid y Osasuna será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del encuentro que define las posiciones en la Liga Santander.

El equipo de Zinedine Zidane buscará dar la vuelta a la página después de la prematura eliminación en la Copa del Rey y el final de un largo invicto. El cuadro del francés, además, defenderá el primer lugar del torneo este domingo 9 de febrero en El Sadar.

A mitad de semana, la Real Sociedad sorprendió en el Santiago Bernabéu con una victoria por 4-3 para dejar en el camino a la ‘Casa blanca’, que llegó a ese compromiso con una racha de 21 encuentros sin perder.

Ahora, Real Madrid debe defender el liderato de la Liga Santander, donde tiene tres puntos más que Barcelona (46). El elenco de ‘Zizou’ saltará al campo del Osasuna donde consiguió tres victorias y dos empates en las visitas recientes.

Zidane afrontará este desafío sin Eden Hazard, quien sigue sin minutos a poco de los duelos contra Manchester City en la Champions League. Gareth Bale volvió a la convocatoria, pero la presencia del galés no es segura en el once.

Sin el ‘Expreso de Cardiff’ confirmado, la ofensiva de Real Madrid quedará en manos de Karim Benzema, quien tendría como socios de ataque a Vinicius Junior e Isco. Líneas atrás, Ferland Mendy iría nuevamente por la izquierda.

Por su lado, Osasuna desea terminar con la irregularidad para meterse en la pelea por los puestos en Europa. El cuadro dirigido por Jagoba Arrasate debe batallar sin su referente Chimy Ávila, lesionado en la rodilla.

Real Madrid vs. Osasuna: horarios del partido

México 9:00 a.m.

Perú 10:00 a.m.

Ecuador 10:00 a.m.

Colombia 10:00 a.m.

Bolivia 11:00 a.m.

Venezuela 11:00 a.m.

Argentina 12:00 m.

Chile 12:00 m.

Paraguay 12:00 m.

Uruguay 12:00 m.

Brasil 12:00 m.

España 4:00 p.m.

Real Madrid vs. Osasuna: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde, Isco; Vinicius Junior y Benzema.

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Unai García, David García, Estupiñán; Roberto Torres, Oier, Darko, Rubén García; Carmona, Arnaiz.

