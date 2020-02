Real Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 24 de LaLiga Santander, este domingo 16 de febrero, desde las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports, Movistar Laliga, Movistar+, Mitele Plus y Partidazo in Movistar LaLiga. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Presionado por la victoria de Barcelona sobre Getafe, Real Madrid recibirá a Celta de Vigo en el cierre de la jornada, en la que buscará el triunfo para continuar como líder solitario de la liga española. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs. Celta de Vigo: horarios del partido

México - 2:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Venezuela - 4:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Brasil - 5:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

La novedad en Real Madrid será el regreso de Eden Hazard. Cerca de los tres meses fuera, 82 días después, el belga volverá a disfrutar en un terreno de juego. Su vuelta, confirmada al fin por Zinedine Zidane, que ha sido cauto en cada paso de la recuperación del belga, ilumina un Bernabéu ilusionado con su equipo.

La duda por despejar es si será titular o recibirá la última media hora de partido. Hazard necesita ritmo de competición y el duelo europeo ante el Manchester City está muy cerca, a menos de dos semanas. Parece poco probable que llegue en plenitud y todo apunta a que la mesura de Zidane provocará una vuelta paulatina. Isco mantendría su sitio tras ser el gran protagonista del triunfo en El Sadar.

La eliminación de Copa del Rey dejó limpia la semana de partidos para el trabajo a conciencia del duelo ante el Celta. Zidane cuenta con toda su plantilla salvo Marco Asensio y Mariano Díaz. Con la racha sin perder cortada por la Real Sociedad en el encuentro que costó la eliminación copera, el objetivo es mantener la firmeza en Liga, competición en la que no pierde en catorce jornadas y se mantiene invicto en su casa con 27 puntos de 33 posibles.

Llega lanzado a la cita, con cinco jornadas enlazando triunfos, y la opción de gestionar minutos y esfuerzos de su plantilla. Todo apunta a que mantendrá la defensa de gala. Con Mendy convirtiendo en suplente habitual a Marcelo. Y en función del sistema por el que apueste Zidane elegirá en ataque, con numerosas opciones y un Gareth Bale de nuevo rehabilitado, disponible pese a sufrir un leve esguince en un dedo de la mano.

El Celta de Vigo llega en línea ascendente y examina su recuperación en el Santiago Bernabéu, donde no gana en Liga desde hace 13 años. Los buenos números del Real Madrid no asustan en Vigo. La victoria ante el Sevilla, con remontada incluida, ha devuelto el optimismo a un equipo que en el descanso de ese partido se veía más cerca de la Segunda División porque caía al último puesto de la clasificación.

En el vestuario celeste, incluso, no descartan la sorpresa en el estadio madridista, pese a que la historia juega en su contra: ningún jugador de la plantilla ganó allí en Liga; sólo sumó un punto de 21 posibles en sus últimas siete visitas desde el regreso a Primera; y han pasado 42 años desde la última vez que dejó su portería a cero en el Bernabéu.

Real Madrid vs. Celta de Vigo: probables alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde, Modric, Isco, Benzema. DT: Zinedine Zidane.

Celta de Vigo: Rubén Blanco; Kevin Vázquez, Aidoo, Murillo, Araujo, Olaza; Okay Bradaric, Rafinha; Aspas, Smolov. DT: Óscar García.

Fuente: EFE

Real Madrid vs. Celta de Vigo: ¿dónde se ubica el estadio del partido?