Verdadero motivo por el cual Zidane nunca quiso a Neymar en Real Madrid

El periodista brasileño André Rizek , de 'Sport TV', se animó a hacer pública una información que hasta el momento no se había confirmado. El verdadero motivo por el cual Zinedine Zidane nunca quiso a Neymar en la plantilla del Real Madrid.

No lo quería

'El francés no aprobó la llegada de 'Ney' a la 'Casa Blanca' porque iba a cumplir el mismo rol que Marcelo. Ambos juegan por la banda izquierda y solo se verían resultados ante equipos catalogados 'chicos'', fue lo que soltó el hombre de prensa carioca.

'No necesito a Neymar. Yo no pedí a Neymar', era lo único que se limitaba a responder Zinedine Zidane cada vez que le consultaban por una probable llegada de Neymar. 'He tenido una información hoy de un amigo de Zidane que tuvo una cena con él en Madrid poco antes de que abandonara el club blanco. En aquel encuentro Zidane opinó sobre la posible llegada de Neymar. Ese amigo de Zidane me dijo que al francés no le gustaba la idea porque entendía que Marcelo y Neymar no podían jugar juntos, excepto frente a equipos pequeños', agregó Rizek.