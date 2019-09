Ver HOY TUDN EN VIVO | Puebla vs. León con Juan Reynoso vía Azteca Deportes por la Liga MX Torneo Apertura 2019

Puebla vs. León juegan este viernes 27 de setiembre desde las 7:00 p.m. (hora peruana) por la fecha 11 de la Liga MX Torneo Apertura 2019 en el estadio Cuauhtémoc de Puebla en México. Sigue este partido con la transmisión de TUDN y TUDN USA, así como las señales de Azteca Deportes y Sky HD para los mexicanos y el minuto minuto del partido aquí con nosotros.

¿Dónde se juega el Puebla vs. León?

El estadio Cuauhtémoc, ubicado en la ciudad de Puebla de Zaragoza, será el lugar que albergue el Puebla vs. Léon de este viernes. Este coloso, con capacidad para 51 mil 726 espectadores y que fue sede de dos mundiales de fútbol, cuenta con mucha historia. Alegrías y tristezas del cuadro 'Camotero' que vivió en la máxima categoría y también en el ascenso. Llegar hasta ahí es una experiencia para sus hinchas.

¿Cómo ver en TV y Streaming el Puebla vs. León?

Puebla vs. León es un partido bastante interesante entre dos equipos que viven realidades distintas en la tabla de posiciones. Por eso, nadie de lo quiere perder. En México, el partido lo puedes seguir por la señal de Azteca Deportes o Sky HD. En los Estados unidosa puedes disfrutar de TUDN. Hay forma de que no te pierdas este choque.

Puebla vs. León: ¿Cómo llegan los equipos?

Así llega Puebla



Tigres 0-1 Puebla / 24 de setiembre de 2019

Monterrey 3-2 Puebla / 21 de setiembre de 2019

Puebla 1-3 Atlético San Luis / 13 de setiembre de 2019

Querétaro 1-1 Puebla / 1 de setiembre de 2019

Puebla 2-1 Juárez / 29 de agosto de 2019

Así llega León



León vs. Atlas / 24 de setiembre de 2019

Necaxa vs. León / 21 de setiembre de 2019

León vs. Juárez / 14 de setiembre de 2019

Tigres vs. León / 31 de agosto de 2019

León vs. Santos lagina / 28 de agosto de 2019

Pronóstico para el Puebla vs. León



Casi siempre, en esta clase de partidos como el Puebla vs. León, la balanza se inclina a favor del equipo que está peleando los primeros lugares del torneo. En este caso, León. Pero nuestros lectoris tienen su propio pronósatico que te presentamos a continuación y opines si estás de acuerdo o no.

¿Cómo llegar al estadio Cuautehmoc?