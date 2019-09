VER TNT Sport vivo y Fox Sports online | River Plate vs. Gimnasia y Esgrima de Diego Maradona por la Superliga Argentina

River Plate vs. Gimnasia y Esgrima juegan este sábado 28 de setiembre desde las 3:45 p.m. (hora peruana) por la fecha 8 de la Superliga Argentina en el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata. Sigue este partido con la transmisión de TNT Sport en Argentina, así como las señales de Fox Sports y Fox Play en latinoamérica y el minuto minuto del partido aquí, con nosotros. Diego Maradona estará frente a frente a Marcelo Gallardo.

¿Dónde se juega el River Plate vs. Gimnasia y Esgrima?



El Estadio Juan Carmelo Zerillo, propiedad de Gimnasia y esgrima de la Plata, también es conocido como El Bosque porque se encuentra ubicado dentro del parque público que lleva ese nombre, El Bosque. Este mítico estadio del fútbol argentino, inaugurado en 1924, será sede del Gimnasia y Esgrima vs. River Plate al que podrían entrar los casi 24 mil 500 espectadores que puede albergar el recinto.

¿Cómo ver en TV y Streaming el River Plate vs. Gimnasia y Esgrima?



El choque de este sábado lo puedes seguir a través de la transmisión de TNT Sports para la televisión Argentina así como por la señal de Fox Sports en Latinoamérica. Si no tienes estas señales y quieres ver el River Plate vs. Gimnasia y esgrima, puedes bajar la App de Fox Play, suscribirte y ver el partido por streaming.

River Plate vs. Gimnasia y Esgrima: ¿Cómo llegan los equipos?



Así llega River Plate



River Plate 1-2 Vélez Sarsfield / 22 de setiembre de 2019

Godoy Cruz 0-1 River Plate / 18 de setiembre de 2019

Huracán 0-4 River Plate / 14 de setiembre de 2019

River Plate 0-0 Boca Juniors / 1 de setiembre de 2019

Cerro Porteño 1-1 River Plate / 29 de agosto de 2019

Así llega Gimnasia y Esgrima



Talleres de Córdoba 2-1 Gimnasia y Esgrima / 23 de setiembre de 2019

Gimnasia y Esgrima 1-2 Racing Club / 15 de setiembre de 2019

Argentinos Juniors 1-0 Gimnasia y Esgrima / 31 de agosto de 2019

Gimnasia y Esgrima 0-1 Defensa y Justicia / 24 de agosto de 2019

Colón 2-1 Gimnasia y Esgrima / 19 de agosto de 2019

Pronóstico para el River Plate vs. Gimnasia y Esgrima

River Plate llega con cierto favoritismo por ser el último campeón de la Copa Libertadores y los años al mando de Marcelo Gallardo que lo hacen un equipo compacto. Gimnasia y Esgrima ha mostrado ciertas mejoras con la llegada de Diego Maradona, pero no logra ganar y sigue en zona de descenso. Nuestros lectores ya tienen a su favorito para llevarse el triunfo.

¿Cómo llegar al estadio Juan Carmelo Zerillo, El Bosque?