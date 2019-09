VER Fox Sports EN VIVO | Boca Juniors vs. Newells ONLINE por la Superliga Argentina con Wanchope Ábila

Boca Juniors vs. Newell's Old Boys juegan este sábado 28 de setiembre desde las 8:00 p.m. (hora peruana) por la fecha 8 de la Superliga Argentina en el estadio La Bombonera de Buenos Aires. Sigue este partido con la transmisión de Fox Sports Premium en Argentina, así como las señales de Fox Sports y Fox Play en latinoamérica y el minuto minuto del partido aquí, con nosotros. Los Xeneizes arriesgan la punta ante la 'Lepra' con equipo alterno.

¿Dónde se juega el Boca Juniors vs. Newell's Old Boys?



La Bombonera vuelve a abrir sus puertas para recibir una nueva fecha de la Superliga Argentina. El coloso ubicado en el barrio de la Boca y con capacidad para 49 mil espectadores será el escenario del Boca Juniors vs. Newells' Old Boys, un partidazo por donde se le mire.

¿Cómo ver en TV y Streaming el Boca Juniors vs. Newell's Old Boys?

El choque de este sábado lo puedes seguir a través de la transmisión de Fox Sports Premium para la televisión Argentina así como por la señal de Fox Sports en Latinoamérica. Si no tienes estas señales y quieres ver el Boca Juniors vs. Newell's Old Boys, puedes bajar la App de Fox Play, suscribirte y ver el partido por streaming.

Boca Juniors vs. Newell's Old Boys: ¿Cómo llegan los equipos?



Así llega Boca Juniors



San Lorenzo 0-2 Boca Juniors / 21 de setiembre de 2019

Boca Juniors 1-0 Estudiantes / 15 de setiembre de 2019

River Plate 0-0 Boca Juniors / 1 de setiembre de 2019

Boca Juniors 0-0 LDU Quito / 28 de agosto de 2019

Banfield 0-1 Boca Juniors / 25 de agosto de 2019

Así llega Newells' Old Boys



Newells' Old Boys 2-0 Aldosivi / 22 de setiembre de 2019

Rosario Central 1-1 Newells' Old Boys / 15 de setiembre de 2019

Newells' Old Boys 4-1 Huracán / 1 de setiembre de 2019

Vélez Sarsfield 3-1 Newells' Old Boys / 24 de agosto de 2019

Newells' Old Boys 2-0 Unión / 17 de agosto de 2019

Pronóstico para el Boca Juniors vs. Newell's Old Boys

El líder de la Superliga argentina expone su posición privilegiada ante Newell's Old Boys que viene cumpliendo una gran campaña y, en caso de ganar en La Bombonera, podría ponerse a un punto de los xeneizes. ¿Ya tienes tu favorito? Nuestros lectores ya eligieron el suyo y te presentamos el pronóstico a continuación:

¿Cómo llegar a La Bombonera?