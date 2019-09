Ver CDF EN VIVO Online | Universidad de Concepción vs. Everton con Josepmir Ballón por la Liga de Chile 2019

Everton vs. Universidad de Concepción juegan este viernes 27 de setiembre desde las 18:30 (hora peruana) por la fecha 22 del Campeonato Nacional de Chile AFP Plan Vital o la Primera División de Chile en el estadio Sausalito de Viña del Mar. Sigue este partido con la transmisión de CDF Premium HD y el minuto minuto del partido aquí con nosotros.

¿Dónde se juega el Everton vs. Universidad de Concepción?

El choque entre Everton vs. Universidad de concepción se jugará en el estadio Sausalito de Viña del Mar. El recinto tiene capacidad para 23 mil 423 espectadores y fue inaugurado en 1929. Sin embargo, este recinto tuvo una etapa de reconstrucción para la Copa América 2017 y el Mundial Sub 17 del mismo año. El 3 de junio de 2015 fue reinagurado.

¿Cómo ver en TV y Streaming el Everton vs. Universidad de Concepción?

El choque entre el equipo de Viña del Mar y el cuadro Penquista será transmitido en Chile por la señal de CDF Premium en señal HD. Para los que viven fuera del país sudamericano, podrán seguirlo a través de la plataforma Bet365.

Everton vs. Universidad de Concepción: ¿Cómo llegan los equipos?



Así llega Everton

Cobresal 2-1 Everton / 15 de Septiembre de 2019

Unión La Calera 0-0 Everton / 30 de Agosto de 2019

Everton 0-2 Coquimbo Unido / 24 de Agosto de 2019

Universidad Católica 1-0 Everton / 17 de Agosto de 2019

Everton 1-0 Unión Española / 10 de Agosto de 2019

Así llega Universidad de Concepción

Universidad Concepción 3-1 Colo Colo / 15 de Septiembre de 2019

Universidad Concepción 0-0 Palestino / 1 de Septiembre de 2019

Deportes Iquique 2-2 Universidad Concepción / 25 de Agosto de 2019

Universidad Concepción 1-1 Huachipato / 17 de Agosto de 2019

Curicó Unido 4-2 Universidad Concepción / 9 de Agosto de 2019

Pronóstico para el Everton vs. Universidad de Concepción



Este partido puede significar un cambio en las posiciones de ambos en la tabla de posiciones, donde no la pasan bien. Nuestros lectores han elegido cuál es su favorito para ganar el Everton vs. Universidad de Concepción. ¿Coincides con ellos?

¿Cómo llegar al estadio Sausalito de Viña del Mar?