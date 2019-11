Vélez vs. Central Córdoba EN VIVO ONLINE vía TyC Sports por fecha 12 de Superliga argentina

Vélez vs. Central Córdoba EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 12 de Superliga argentina, este lunes 4 de noviembre, desde las 7:10 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de TyC Sports Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Vélez visitará a Central Córdoba en uno de los tres duelos del último día de competencia de la duodécima jornada de la liga argentina. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Alfredo Terrera.

Vélez vs. Central Córdoba: horarios del partido

México - 6:10 p.m.

Ecuador - 7:10 p.m.

Perú - 7:10 p.m.

Colombia - 7:10 p.m.

Venezuela: 8:10 p.m.

Bolivia - 8:10 p.m.

Paraguay - 9:10 p.m.

Argentina - 9:10 p.m.

Chile - 9:10 p.m.

Uruguay - 9:10 p.m.

España - 1:10 a.m. (martes 5 de noviembre)

Con el peruano Luis Abram en la defensa, Vélez intentará reencontrarse con la victoria luego de empatar sin goles en casa con Huracán. El 'Fortín' no quiere salirse de la pelea por alcanzar el primer lugar del campeonato.

"Me da bronca no conseguir las cosas que uno merece. Vélez hizo un poco más de 700 pases. Nosotros intentamos, vamos a buscar. Estoy con bronca porque no pudimos seguir sumando de a tres", analizó el entrenador de Gabriel Heinze.

Por ahora, Vélez es quinto con 20 puntos, producto de seis victorias, dos empates y dos derrotas, y está a cuatro de River Plate, Boca Juniors y Argentinos Juniors, los tres equipos que están en la cima. Eso sí, el 'Bicho' podría sacar ventaja el lunes ante Defensa y Justicia.

Por otro lado, el técnico Heinze indicó que "va a seguir trabajando y confiando en lo que hacen los jugadores". "Vamos a seguir de la misma manera y seguramente algunas cosas van a salir bien y otras van a salir mal", añadió.

Central Córdoba está con la soga al cuello tras volver a la zona de descenso directo. El conjunto cordobés (19° con 12 puntos en la Superliga) necesita engrosar el promedio luego de empatar a dos frente a Arsenal de Sarandí

Vélez vs. Central Córdoba: ¿dónde se ubica el estadio?