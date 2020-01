Ligas Extranjeras







Uruguay vs. Paraguay: así fue el apagón en el Centenario de Armenia en el Preolímpico Sub 23 2020 | VIDEO Se jugaban los últimos 20 minutos del partido entre Uruguay y Paraguay por la jornada 1 del Grupo B del Preolímpico Sub 23, cuando de pronto las luces del estadio se apagaron de la nada.