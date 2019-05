Tuchel evita pecar de 'ingenuo' con Neymar y Mbappé

Thomas Tuchel, estratega del París Saint-Germain, es consciente de que otros importantes clubes pretenden atraer a Neymar y Kylian Mbappé en el verano europeo, por eso prefiere no garantizar la continuidad de los máximos referentes de su equipo.

Tuchel evita a Neymar y Mbappé

El técnico alemán dialogó este domingo con Sky Sports F1 y se refirió a los rumores sobre el futuro de sus cracks, aclarando que la partida de uno o ambos destacados jugadores es posible, como la estabilidad que podrían lograr en la capital francesa.

'Estoy acostumbrado a esto. Ahora es mayo, lo que digo ahora podría no ser cierto el próximo mes. Las cosas son como son, hay mucha especulación, lo que significa que tenemos mucha calidad y talento. Mi deseo como entrenador es claro, quiero que todos mis jugadores permanezcan en el PSG y sigan con nuestro proyecto', aseguró el germano tras asistir al Gran Premio de Mónaco.

Tuchel, después de firmar una extensión de contrato que lo mantendrá en el campeón de la Ligue 1 hasta el desenlace de la temporada 2020-21, ya planifica la próxima campaña. 'El trabajo no está terminado, acaba de comenzar. Mi deseo es claro, pero no puedo prometer porque eso sería ingenuo y no quiero ser ingenuo en este negocio', sentenció el DT.

MÁS NOTICIAS