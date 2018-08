​Totti reveló insólito regalo para presidente del Real Madrid

Francesco Totti y Florentino Pérez volvieron a cruzarse después de tiempo, el sorteo para la fase de grupos en la UEFA Champions League congregó a los personajes de todo calibre. Justo tras esta ceremonia el ex-jugador de la Roma decidió revelar una anécdota con el presidente del Real Madrid, quien se acercó personalmente al 'Emperador para pedirle un insólito regalo.

Totti reveló insólita dedicatoria

La última vez que Francesco Totti pisó el campo de Real Madrid fue para un duelo por la Champions League en el 2016, esa jornada de octavos de final fue aprovechada por el mandamás merengue para acercarse al italiano en la previa, tratarlo como un verdadero crack y de paso pedirle una camiseta con una dedicatoria especial.

'El presidente del Madrid, Florentino, quiso mi camiseta con una dedicatoria distinta con respecto a las dedicatorias normales. Me pidió que escribiera que soy el único que jugador que me ha dicho que no a fichar por el Madrid. Florentino me recibió de forma distinta con respecto a otros jugadores, con mucho respeto. Había jugadores que se rendían, y hablamos de extraterrestres. Me pedían la foto, la camiseta. Ese día fue un día que recordaré para siempre', contó el excapitán de la Roma.