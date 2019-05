Tottenham: La hermosa locura de Lucas Moura

Larissa Saad, es la hermosa inspiración del del delantero brasileño, Lucas Moura, héroe del Tottenham que anotó un extraordinario triplete ante Ajax, el cual le dio el pase por primera vez en la historia a los Spurs para la final de la UEFA Champions League.

Larissa, de 27 años de edad, uno más que Moura, es brasileña igual que su esposo, pero corre por sus venas sangre libanesa y además de ser mamá de un hermoso pequeño y de esperar a su segundo hijo, se dedica al modelaje.

En redes sociales la pareja de Lucas Moura comparte algunas fotos de sus viajes, y del increíble estilo que tiene a sus casi 200 mil seguidores, y por supuesto su infinito apoyo al delantero del Tottenham, ya que en todo momento comparte imágenes en el estadio apoyando al amor de su vida, incluso recientemente le dedicó un emotivo mensaje luego del histórico gol que anotó.

"No puedo explicar lo que estoy sintiendo. ¡No sé explicar el tamaño de mi admiración hacia ti! No puedo parar de llorar agradeciendo a Dios por cuidar tan bien de ti, de nuestra familia. Solo Dios sabe lo que has pasado, y hoy está aquí! ¡Tú eres MERECEDOR DE TODO ESTO, quien te conoce sabe lo que te mereces! ¡GRACIAS DIOS MÍO! ¡GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS!, ¡DIOS MARAVILLOSO!, ¡MADRID ESTAMOS LLEGANDO!", escribió Larissa en portugués sobre el logro de Lucas Moura con el Tottenham.

Larissa Saad y Lucas Moura se conocieron hace mucho tiempo, pero fue en 2015 que comenzaron a salir, cuando él jugaba en el PSG, se casaron en 2016 y casi un año después nació su primer bebé, Miguel. Ahora esperan al segundo que está próximo a nacer. Sus seguidores en Instagram la confunden con Kendall Jenner, pues aseguran que tiene un gran parecido con ella.

*Más noticias en otros medios