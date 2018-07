Thibaut ​Courtois deja en suspenso su fichaje con Real Madrid

El portero Thibaut Courtois rechazó hablar de su futuro y de un posible fichaje por el Real Madrid aunque reconoció que sus hijos viven en esa ciudad y que eso es lo más importante para él.

Coquetea con Madrid

'Me encanta vivir en Londres. Madrid y Londres son grandes. Lo único es que en Madrid viven mis hijos. Me gustaría que estuvieran cerca. Eso no quiere decir que vaya a volver. Pero para mí son muy importantes y voy a hacer algo para verles más', dijo Thibaut Courtois tras el triunfo de Bélgica ante Japón.

Thibaut Courtois rechazó hablar de la posibilidad de jugar en el Real Madrid la próxima temporada. 'No voy a hablar de eso ahora. Lo único que he dicho que veré todo tras el Mundial. Lo más importante son mis hijos y decidiré lo mejor para mí en todo', añadió el meta belga.