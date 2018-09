Osorio y su primera crisis en Paraguay, donde lo acusan de "coimero"

Munición de grueso calibre. Juan Carlos Osorio dejó México y fue anunciado como nuevo entrenador de Paraguay, pero nombramiento despertó polémica. Y es que en diálogo con el programa ‘Cardinal Deportivo’ de 730 AM de Asunción, el representante de futbolistas Miguel González Zelada acusó de “coimero” al técnico colombiano y llamó de “mafiosito” a Miguel Caicedo, agente de Osorio.

“Tuve una muy mala experiencia con él y su representante Miguel Caicedo, que se hace del 'mafiosito', cuando Pablo Zeballos fue a Colombia a jugar en el Atlético Nacional. La operación de Zeballos se concretó por 1.5 millones de dólares y él vino a Paraguay a conocer a Pablo”, aseveró González Zelada.

El empresario paraguayo denunció que Miguel Caicedo lo presionó para realizar un pago de 450.000 dólares a Juan Carlos Osorio para que la operación se llevara a cabo y manifestó que “Me pareció un poco exagerado, pero estuve de acuerdo para no truncar la carrera de Pablo (Zeballos)”, acotó.

“Les dije que al llegar a Paraguay le iba a pagar la coima que me estaban pidiendo. El contrato de Pablo Zeballos era por tres años y en cinco meses lo limpiaron porque no se pagó toda la coima. Caicedo me decía que Pablo Zevallos no iba a jugar si no le pagaba”, señaló el empresario.

“Es un asco como técnico (Juan Carlos Osorio). Somos los giles que traemos a un técnico coimero. Viene con su libreta acá, pero en el 2021 van a ver qué pasa”, sentenció Zelada.

Por su parte, Pablo Zeballos dio su versión y manifestó que su salida del club colombiano fue por un pedido suyo al presidente del Atlético Nacional, ya que su deseo era recalar nuevamente en el fútbol de Paraguay, específicamente, en el Olimpia. Pidió al citado empresario que hable solamente por él y no por otros.

LEE ADEMÁS