​Técnico del Inter se refirió abiertamente al fichaje de Luka Modric

Técnico del Inter de Milán se refirió abiertamente al fichaje de Luka Modric, Luciano Spalletti, todavía tiene como objetivo ver al finalista del Mundial Rusia 2018 en su plantel, sabe que con su aporte podría poner su mediocampo en otras revoluciones y así quitarle el scudetto a la Juventus.

Quiere a Luka

'¿Modric? No sé cómo acabará esto. Personalmente, el hecho de que estuviese interesado en venirse con nosotros ya me parece importante. La sociedad ha sido muy buena para crear las condiciones para que él pudiese aceptar venirse. Si luego no puede, porque el Real Madrid todavía quiere seguir el trabajo que ha empezado con este futbolista, como creo que será, da igual. Seguimos siendo un equipo fuerte. Si él viene, vamos a ser muy fuertes', declaró.

Además el estratega del Inter de Milán destacó la trascendencia del colectivo por encima de las individualidades, estratega quedó conforme tras vencer 1-0 al Atlético Madrid con gol de su nuevo delantero, el argentino Lautaro Martínez.

'Siempre es el equipo el que nos lleva a ganar los partidos, a llegar a nuestros objetivos. En los últimos cinco años se ha demostrado que el Atlético es un equipo muy fuerte. Su entrenador les ha llevado a algo muy bueno, tiene jugadores que saben muy bien elegir al centímetro donde colocarse entre líneas para molestar tanto a la defensa como al centro del campo. En la primera parte hemos hecho un buen partido, en la segunda hemos concedido demasiado', declaró del encuentro contra los 'colchoneros'.